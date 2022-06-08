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Fenerbahçe Florentino Luis'i kiralamak istiyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda oyuncu arıyor. Sarı-lacivertli takımın bonservisi Benfica'da olan ön libero Florentino Luis’i gündemine aldığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Florentino Luisi kiralamak istiyor
Florentino Luis bu sezon 24 maçta, 2 asist yaptı.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, orta sahaya transfer yapılmasını istedi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Getafe’de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Benfica’da olan ön libero Florentino Luis’i gündemine aldı.

Roger Schmidt kadroda düşünmüyor

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, 22 yaşındaki ön liberoyu kadroda düşünmüyor. Sarı-lacivertliler, Luis için Benfica kulübüyle temasa geçti.

  • Satın alma opsiyonlu kiralık
  • Portekiz kulübünün 7 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtilirken, Fenerbahçe’nin Portekizli ön liberoyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtildi.

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