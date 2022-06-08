Fenerbahçe Florentino Luis'i kiralamak istiyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, orta sahaya transfer yapılmasını istedi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Getafe’de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Benfica’da olan ön libero Florentino Luis’i gündemine aldı.
Roger Schmidt kadroda düşünmüyor
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, 22 yaşındaki ön liberoyu kadroda düşünmüyor. Sarı-lacivertliler, Luis için Benfica kulübüyle temasa geçti.
- Satın alma opsiyonlu kiralık
- Portekiz kulübünün 7 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtilirken, Fenerbahçe’nin Portekizli ön liberoyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtildi.
Fenerbahçe, Botafogo forması giyen Erison için geçtiğimiz günlerde oyuncunun kulübü ve menajeriyle bir görüşme yaptı.
Erison’un bonservisinin yüzde 40’ına sahip bulunan Botafogo, 5 milyon euro istedi. pic.twitter.com/6IgzoPgy2i
Fenerbahçe, Botafogo forması giyen Erison için geçtiğimiz günlerde oyuncunun kulübü ve menajeriyle bir görüşme yaptı.