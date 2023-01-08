Süper Lig'de liderlik kapışması

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Ligde üst üste aldığı Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fenerbahçe, söz konusu süreçte liderliği kaptırdığı Galatasaray'ı yenerek yeniden zirvede yer almayı amaçlıyor.
Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım ise Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak. Ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 6 karşılaşmasını da kazandı.
Fenerbahçe'de 2 eksik
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Joao Pedro'nun yanı sıra sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres maç kadrosunda yer almayacak.
Teknik direktör Jorge Jesus'un bugünkü Galatasaray derbisinde takımını 4'lü savunmayla sahaya çıkarması bekleniyor.
Portekizli teknik adam, bu sezon sarı-lacivertli takımı birçok mücadelede 3'lü savunmayla sahaya sürmüştü.
🆚 Galatasaray
🗓 8 Ocak Pazar
🕖 19.00
📍 @ulkerstadyumu
📲 #FBvGS pic.twitter.com/76ah6SLqAB
🆚 Galatasaray
Icardi oynamak istiyor
Galatasaray'da Icardi, görev verilmesi halinde derbide oynayabilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un dünkü son idmanda ilk 11'de Barış Alper'i denerken, tedavisi biten ve tedbir amacıyla Ankaragücü karşısında oynatılmayan Icardi'nin ise derbide oynamak istediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların dünkü idmanında sakatlığı süren futbolculardan Emre Taşdemir takımla çalışırken, Kazımcan ise özel program dahilinde çalıştı. Emre'nin derbide ilk 11'de olabileceği de bildirildi.
Galatasaray'da cezası biten Boey ve Oliveira ile Uruguay'dan dönen Torreira da derbide forma giyebilecek.
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪
🏆 2022-2023 Spor Toto Süper Lig Sezonu
🗓️ 18. Hafta
🆚 Fenerbahçe
📆 08.01.2023
⏰ 19.00
🏟️ Ülker Stadyumu
📲 #FBvGS pic.twitter.com/9qMrX6MzHE
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak?
- STAT: Ülker
- HAKEM: Halil Umut Meler
- SAAT: 19.00
- FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Rossi, Joshua King, Valencia
- TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
- GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubois, Oliveira, Berkan Kutlu, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper (Icardi)
- TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk