Süper Lig'in 18. haftasında bugün Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak dev mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.





Geride kalan 16 maçta kaydettiği 44 golle en golcü takım unvanına sahip olan Fenerbahçe, kalesinde 14 gol görürken, 30 averaja ulaştı. Şu ana kadar 32 gol atan Galatasaray ise 16 maçta rakip forvetlere 9 kez izin vererek ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.





Fred ve Mert Hakan cezalı





Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 eksik bulunuyor. Kayseri deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan ve Fred cezalı olduğu için derbide oynayamayacak. Sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc da Galatasaray karşısında yer alamayacak. İrfan Can Kahveci, Crespo, Djiku ve Oostervvolde derbide sarı kart görürse İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.









Aslan'da 4 futbolcu sınırda





Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde stoperde Davinson Sanchez sıkıntısı yaşanıyor. Önceki gün takımdan ayrı çalışan Kolombiyalı oyuncunun bugünkü maçta forma giyemeyeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan Sacha Boey, Lucas Torreira, Barış Alper ve Sanchez sarı kart görmeleri durumunda Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.









Fenerbahçe'nin planı kanatlardan vurmak





Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbide kendilerine sonucu getirecek oyun planını belirledi. Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın kanatlarında forma giyen Zaha ve Tete gibi isimlerin hücumda güçlü olduğunu, ancak savunma konusunda zaaflar yaşadıklarını belirledi. Kartal, kanat oyuncuları Tadic ve İrfan Can Kahveci'ye serbestlik tanıyarak toplu veya topsuz olarak içe katederek forvete yaklaşmalarını ve bu sayede gol ya da asist olarak takıma katkı vermelerini istedi. Fenerbançe çalıştırıcısı, Galatasaray'da sol bek oynaması beklenen Barış Alper'in defansif zaaflarından da faydalanarak hataya zorlamayı planlıyor.





Sabah olacak, bir başka doğacak gün!

Biz omuz omuza, tek ses tek nefes olacağız.

Biz senin yoluna benliğimizi adayacak,

90 dakika susmadan aşkımızı haykıracağız! 💪 pic.twitter.com/bgaZ1Pljmf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2023





Prim zamlandı





İsmail Kartal, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Taktik disiplinin dışına çıkmazsak istediğimiz sonucu alırız. Sahaya çıkıp güçlü bir takım olduğumuzu ispatlayacağız" dedi.





Bu arada Beşiktaş derbi galibiyetinde futbolculara 300'er bin TL prim veren Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray karşısında galibiyet primini 500'er bin TL olarak belirledi.





Kartal 3-1 üstün





İsmail Kartal, F.Bahçe ile G.Saray'a karşı 3'ü Süper Lig, 1'i ise TFF Süper Kupa olmak üzere 4 maça çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde 2 galibiyet ve 1 yenilgi, kupada da 1 galibiyet yaşadı. Kartal, diğer takımlarla ise G.Saray karşısında 1 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik gördü.





Galatasaray'da hedef tam saha presle zafer





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin oyun planını belirledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United ve Bayern Münih maçlarında tam saha presle mücadele eden ve oyunun büyük bölümünde kontrolü elinde tutan sarı-kırmızılı takım, derbide de benzer bir planla sahaya çıkacak. Oyuncularından topun gerisinde kalmalarını ve sahanın her bölgesinde baskı yapmalarını isteyen Okan Buruk, böylece hem kapılan toplarla hücum organizasyonları geliştirebilecek, hem de rakibe fazla pozisyon şansı tanımamayı planlıyor.





Son Aslan'ı arıyor





Diğer yandan Okan Buruk, sahaya süreceği 10 ismi belirledi. Kalede Muslera, sağ bekte Sacha Boey, stoperde Abdülkerim, sol bekte Barış Alper, orta sahada Kaan Ayhan, Torreira, hücum hattında Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech ve Icardi'nin yeri garanti. Sahaya çıkacak 11. futbolcu için 3 aday var. Nelsson oynarsa Kaan orta sahada olacak. Kaan stopere çekilirse Torreira'nın yanında Kerem Demirbay görev alacak.





Buruk 2'de 2 yaptı





Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 2 Fenerbahçe derbisine çıktı. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Buruk, Galatasaray haricindeki teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe'ye 12 kez rakip olurken, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.





Son 10 maç





Ezeli rakiplerin son 10 karşılaşmasında G.Saray'ın üstünlüğü bulunuyor. Son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertler ise 2 kez kazandı. 4 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda G.Saray 14, F.Bahçe ise 8 gol sevinci yaşadı.





Golcülerin kapışması





Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 15 maçta 12 kez ağları havalandırdı. Sağ ayak arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen ancak Galatasaray müsabakasında sahada olması beklenen Dzeko, Süper Lig kariyerinde çıktığı ilk derbi olan Beşiktaş karşılaşmasında bir kez ağları havalandırdı.





Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 16 maçta 12 kez topu filelerle buluşturdu. Tüm derbilerde ağları havalandıran Icardi, 7 derbide 9 gol attı.









Gözler kalecilerde





Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayı ligde 13 kez terletti. 28 yaşındaki file bekçisinin görev yaptığı müsabakalarda Fenerbahçe 11 galibiyet, 1'er de beraberlik ile yenilgi yaşadı. Hırvat kaleci, görev yaptığı maçların 7'sinde toplam 13 gol yerken, 6 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.





Galatasaray'ın tecrübeli file kalecisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı. Uruguaylı kaleci, 15 maçta sadece 9 gol yedi. Muslera, süre aldığı müsabakaların 8'inde kalesini gole kapattı. Galatasaray'daki 13 sezonda 28 kez Fenerbahçe derbisi oynayan Muslera toplamda 24 gol yerken, 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.









Fenerbahçe'nin üçlüsü 21 gole imza attı





Bu sezon attığı 44 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan sonra skora en fazla katkıyı Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci yaptı. Polonyalı futbolcu Szymanski 8 kez ağları havalandırırken, Sırp Dusan Tadic 7, İrfan Can Kahveci ise 6 kez topu filelerle buluşturdu. Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi 3, Bright Osayi-Samuel 2, Alexander Djiku, Joshua King ve Cengiz Ünder de birer gol kaydetti.





Kerem ve Zaha'dan 5'er gol





Süper Lig'de attığı 32 golle Fenerbahçe'den sonra en skorer takım olan Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin ardından en fazla golü Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha attı. Kerem ve Zaha, ligin geride kalan bölümünde 5'er kez topu filelere gönderdi. Sarı-kırmızılı takımda Hakim Ziyech ve Dries Mertens 2'şer, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu da 1'er gol üretti.





Kardeşler'in 2. derbisi





Derbinin hakemi Arda Kardeşler kariyerinde 2. kez büyük bir maç yönetecek. Kardeşler daha önce Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetti ve Dolmabahçe'deki mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.





2 bin 79 Galatasaraylı deplasman tribününde





İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla bugün oynanacak derbiyi Galatasaray taraftan da izleyecek. Karşılaşmada 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftar mücadeleyi statta takip edebilecek. Bu yönüyle de 3 yıl sonra bir ilk yaşanmış olacak. Galatasaraylı taraftarlar toplu olarak güvenlik eşliğinde stada ulaştırılacak. Diğer yandan biletlerin bir günde tükendiği derbi mücadelesinde, Fenerbahçeli taraftarların kareografi şovu yapacağı da öğrenildi.























