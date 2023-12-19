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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi hangi oyuncular sarı kart sınırında?

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'ta Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İki takımda derbi öncesi ceza sınırında yer alan futbolcular bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Kayserispor maçında İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Sarı-kırmızılılarda ise sağ bek Sacha Boey ile stoper Davinson Sanchez sınırda bulunuyor. Bu dört oyuncu kart görmesi halinde derbide forma giyemeyecek.

17:58 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 17:59 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Galatasaray
Fenerbahçe - Galatasaray

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.


Dev derbi öncesi gözler iki takımda ceza sınırında yer alan futbolculara çevrildi. Fenerbahçe, derbi öncesi zorlu Kayserispor deplasmanına çıkarken Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.


Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi ceza sınırında yer alan futbolcular kimler?

Sarı-lacivertliler, Çarşamba günü deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi milli oyuncu İrfan Can Kahveci ile Portekizli orta saha Miguel Crespo ceza sınırında yer alıyor. İki isim kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.


Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi ceza sınırında yer alan futbolcular kimler?

Sarı-kırmızılılar, Çarşamba günü saat 20.00'de sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Mücadele öncesi Fransız sağ bek Sacha Boey ile Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ceza sınırında yer alıyor. İki futbolcu kart görmesi halinde Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.


Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmaya Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.


Fenerbahçe - Galatasaray





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