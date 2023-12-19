Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi hangi oyuncular sarı kart sınırında?

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldız golcüsü Edin Dzeko, adale ağrıları nedeniyle MR'a grdi. Antrenmana çıkmayan ve MR'ı çekilen yıldız golcünün durumu da netlik kazandı. Peki Edin Dzeko, Kayserispor ve arka arkaya oynanacak olan 2 Galatasaray derbisinde sahada olacak mı?