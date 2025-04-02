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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev yapacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev yapacak

13:012/04/2025, Çarşamba
AA
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları maçın sonunda taraftarı selamlarken güvenlik önlemleri alındı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları maçın sonunda taraftarı selamlarken güvenlik önlemleri alındı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.


Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.




#Fenerbahçe
#Galatasaray
#İstanbul

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