Sarı kırmızılı taraftarların bulunduğu tribün önüne konulan hoparlörler tepki çekti. Galatasaraylı taraftarlar, sarı lacivertli yetkililerin bu uygulamayı kendi seslerini bastırmak için yaptığını ve durumun insanlık dışı bir hamle olduğu yönünde mesajlar paylaştı.