Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Kadıköy'deki deplasman tribünündeki bir detay sosyal medyada gündem haline geldi.
Sarı kırmızılı taraftarların bulunduğu tribün önüne konulan hoparlörler tepki çekti. Galatasaraylı taraftarlar, sarı lacivertli yetkililerin bu uygulamayı kendi seslerini bastırmak için yaptığını ve durumun insanlık dışı bir hamle olduğu yönünde mesajlar paylaştı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat 19.00'da başlayacak. Bu kritik mücadelede deplasman yasağı uygulanmadı. Belirli sayıda Galatasaraylı taraftar bu karşılaşmayı Kadıköy'deki deplasman tribününde takip edebilecek.