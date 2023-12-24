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Spor

Fenerbançe Ülker Stadyumu'nda ilginç görüntü

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği maç öncesinde deplasman tribünündeki dev hoparlörler dikkat çekti. Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili tepki mesajları paylaştı.

17:28 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 17:38 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kadıköy'de Galatasaraylı taraftaların bulunduğu deplasman tribünü.
Kadıköy'de Galatasaraylı taraftaların bulunduğu deplasman tribünü.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Kadıköy'deki deplasman tribünündeki bir detay sosyal medyada gündem haline geldi.

Sarı kırmızılı taraftarların bulunduğu tribün önüne konulan hoparlörler tepki çekti. Galatasaraylı taraftarlar, sarı lacivertli yetkililerin bu uygulamayı kendi seslerini bastırmak için yaptığını ve durumun insanlık dışı bir hamle olduğu yönünde mesajlar paylaştı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat 19.00'da başlayacak. Bu kritik mücadelede deplasman yasağı uygulanmadı. Belirli sayıda Galatasaraylı taraftar bu karşılaşmayı Kadıköy'deki deplasman tribününde takip edebilecek.







#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Lig
39 dakika önce
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