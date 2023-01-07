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Derbinin en değerlisi Galatasaray'dan

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri toplamı 6 milyar 260 milyon TL. Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak

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Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en değerli futbolcuları
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisindeki 11'i

Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor.

Transfermarkt’ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 176 milyon 950 bin euroluk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda ilk sırada yer alıyor. Aslan’ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 141 milyon euro ve üçüncü sırada bulunuyor.

Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 6 milyar 260 milyon TL.

Sahanın en değerlisi Mauro Icardi olacak

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira’nın 15 milyon euro ve Victor Nelsson’un da 14 milyon euro değeri bulunuyor.

Fenerbahçe’de ise 15 milyon euro ile Macar futbolcu Attila Szalai takımın en değerlisi konumunda. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Diego Rossi’nin 14 milyon euro ve Altay Bayındır’ın da 13 milyon euro piyasa değeri var.

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