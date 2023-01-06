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Derbinin golleri yabancılardan

Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü derbide karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekti. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 24 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin golleri
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden bir kare

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 24 derbide Fenerbahçe 21 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 20 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 41 golün 28'ini yabancı futbolcular, 12'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 21 golünün 16'sını yabancı, 5'ini ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 20 golünün 12'sini yabancı, 7'sini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.

21 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 21 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı. İki takım arasında 2012-2013 sezonu başında 12 Eylül 2012'de Erzurum'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı TFF Süper Kupa müsabakadan bu yana yapılan 24 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan 8 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

  • Söz konusu dönemde iki takımdan da beşer Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı. İki takımın mevcut kadrolarında 4 futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Miguel Crespo, Miha Zajc ve Serdar Dursun, Galatasaray'dan da Kerem Aktürkoğlu, daha önceki derbilerde birer kez ağları havalandırdı.

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