Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu. Süper Lig'in zirvesinde yer alan bu iki takımın karşılaşması, beklenenin aksine pozisyon olarak oldukça kısır geçti ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Ayrıca derbide birçok pozisyonla ilgili tartışmalar çıkarken, Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko ile Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin de tartışması dünya basınında yer buldu.