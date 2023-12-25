Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu. Süper Lig'in zirvesinde yer alan bu iki takımın karşılaşması, beklenenin aksine pozisyon olarak oldukça kısır geçti ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Ayrıca derbide birçok pozisyonla ilgili tartışmalar çıkarken, Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko ile Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin de tartışması dünya basınında yer buldu.
Edin Dzeko - Mauro Icardi tartışması dünya basınını salladı
Mücadele esnasında sık sık karşı karşıya gelen bu iki oyuncu, ilk yarının son dakikalarında kısa bir tartışma yaşadı. Oyuncular ve hakeminde araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştı. İşte dünya basınına yansıyan Fenerbahçe - Galatasaray maçı ve Dzeko - Icardi tartışmaları;