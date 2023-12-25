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Spor

Edin Dzeko - Mauro Icardi tartışması dünya basınını salladı: "Gerçekleri söyledi utanç verici"

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı. Derbide Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko ile Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin bir pozisyon sonrasında tartışması, dünya basınında da yer buldu. Hem Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hem de Dzeko - Icardi tartışmasının yankılarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi
15:47 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:47 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dzeko ile Icardi karşı karşıya geldi
Dzeko ile Icardi karşı karşıya geldi

Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu. Süper Lig'in zirvesinde yer alan bu iki takımın karşılaşması, beklenenin aksine pozisyon olarak oldukça kısır geçti ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Ayrıca derbide birçok pozisyonla ilgili tartışmalar çıkarken, Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko ile Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin de tartışması dünya basınında yer buldu.


Edin Dzeko - Mauro Icardi tartışması dünya basınını salladı

Mücadele esnasında sık sık karşı karşıya gelen bu iki oyuncu, ilk yarının son dakikalarında kısa bir tartışma yaşadı. Oyuncular ve hakeminde araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştı. İşte dünya basınına yansıyan Fenerbahçe - Galatasaray maçı ve Dzeko - Icardi tartışmaları;


Slobodna Bosna:
"EDIN DZEKO GERÇEKLERİ SÖYLEDİ: Galatasaray ve Icardi'nin utancı, tüm dünya tarafından görüldü!"

Sport1:
"Galatasaray'ın Icardi paylaşımı, Edin Dzekoyu çileden çıkardı: 'Onların her zaman yaptığı şey, utanç verici!'

Dnevni Avaz:
"Fenerbahçe ve Galatasaray berabere kaldı: Büyük Türk derbisine Dzeko ile Icardi arasındaki tartışma damgasını vurdu!"




L'Equipe:
"Fenerbahçe ve Galatasaray berabere kaldı, Süper Lig'de hiçbir şey değişmedi"

Marca:
"0-0, adil sonuç... Derbinin skoru hayal kırıklığı yarattı"

AS: "
Golsüz eşitlik, iki takımı da aynı puanla zirvede tuttu"

Ole:
"İyi geçmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbisi sıkıcı bitti"






#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Icardi
#Dzeko
18 dakika önce
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