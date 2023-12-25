Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek.