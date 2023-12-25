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Spor

Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

15:10 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:23 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen
Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek.


Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.





#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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