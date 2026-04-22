Fenerbahçe Galatasaray'ın genç yıldızını transfer etti: Sezon sonu açıklanacak

Fenerbahçe, altyapı hamlelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray altyapısından bir genç oyuncuyla daha anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Yakup Çınar’ın aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, daha önce Çağrı Hakan Balta transferinin ardından bir başka genç ismi kadrosuna kattı. Buna göre sarı-lacivertliler, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Berk Kızıldemir ile anlaşmaya vardı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray’da kadro dışı bırakıldığı ve transferin resmi olarak sezon bitiminde açıklanacağı ifade edildi.











