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Fenerbahçe gole doymuyor: Dünya devlerini geride bıraktı

Süper Lig’de geride kalan 6 maçta 20 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, Türkiye ve Avrupa’nın 5 büyük ligi göz önüne alındığında maç başına en fazla gol atan ikinci takım oldu. Fransa’dan PSG 3.6 gol ortalaması yakalarken, sarı-lacivertliler 3.3 gol ortalamasına sahip

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe gole doymuyor: Dünya devlerini geride bıraktı
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig’deki son maçında sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u 5-0 yenen Fenerbahçe, sezonun geride kalanında yakaladığı istatistiklerle de dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli takım, ligde ilk 7 hafta sonunda 1 maç eksiği olmasına rağmen en fazla gol fırsatı yakalayan takım oldu. Fenerbahçe, 20 golle şu anda ligin en fazla gol atan takımı durumunda. Fenerbahçe’yi 16’şar gol atan Adana Demirspor ve Beşiktaş izliyor.

Avrupa'da PSG'yi takip ediyor

Fenerbahçe, yakaladığı istatistiklerle Avrupa’da da öne çıkıyor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım sarı-lacivertliler oldu. Fransa’nın PSG ekibi 7 karşılaşmada 25 gol atarken, maç başına 3.6 gol attı. Fenerbahçe ise 6 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırırken, maç başına 3.3 gol ortalaması tutturdu ve bu alanda Avrupa’nın ikinci takımı oldu.

  • Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde 3 ve üstü gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim Valencia oldu.

Fenerbahçe'den Alanyaspor'a yarım deste gol
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