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Fenerbahçe gole doymuyor

Fenerbahçe, son yıllarda sıkıntı yaşadığı forvet bölgesindeki sorunu bu sezon giderdi. Sarı-lacivertlilerde, başta Valencia olmak üzere hücum hattı adeta rüzgar gibi esiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe gole doymuyor: Ligde kaç gol attılar?
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Fenerbahçe son yıllarda forvet hattında yaşadığı üretkenlik sorununu bu sezon çözdü. Bu sezon golcüler ligde ve Avrupa kupalarında attıkları gollerle sarı lacivertli takıma önemli katkı sağladı. Fenerbahçe’nin golcüleri ligde ve Avrupa’da atılan 42 golün 20’sini kaydetti. Sarı-lacivertli takımın hücum hattında 5 oyuncu bulunuyor.

Valencia durdurulamıyor

Takımın en skorer ismi Valencia. Ligde ve Avrupa’da 11 gol ve 2 asistlik skor katkısıyla dikkat çeken Ekvadorlu yıldız, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. Sakatlığı nedeniyle son 4 maçta takımını yalnız bırakan Norveçli golcü Joshua King de 3 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Ligde ilk golünü atan Batshuayi, Avrupa Ligi’nde oynadığı 3 maçta ise 2 gol kaydetti. Belçikalı forvet ligde ise 1 gol attı. Joao Pedro da 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Ligde golü olmayan ancak 2 asistle skora katkı sağlayan Serdar Dursun ise UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Berisha’nın da 1 golü bulunuyor.

Valencia ligde 10 gole ulaştı

Sarı-lacivertli takım, ligde 2010- 11 sezonundan bu yana gol kralı çıkaramıyor. En son Alex de Souza, attığı 28 golle ligde gol kralı olurken, Fenerbahçe’nin şampiyonluğunda da başrol oynamıştı. Sezona harika bir başlangıç yapan Valencia da, hedefini hem lig şampiyonluğu hem de gol kralı olarak belirledi.

  • Sarı lacivertlilerin tecrübeli golcüsü, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda ligde 34 maçta 12 gol, geçen sezon ise 25 maçta 7 gol atabilmişti. Tecrübeli forvet, ligde geride kalan 8 maçta attığı 10 golle şimdiden geçen sezonki gol sayısını geçti. Valencia, önümüzdeki haftalarda 3 gol daha atarsa Fenerbahçe kariyerinin en golcü sezonunu geçirecek.

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