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Fenerbahçe-Göztepe (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Göztepe
Fenerbahçe-Göztepe

Fatih Karagümrük deplasmanından üç puanla dönen Fenerbahçe, konuk edeceği Göztepe'yi mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetini Medipol Başakşehir karşısında alan İzmir ekibiyse İstanbul'a özgüvenli geldi en az bir puan alarak evine dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 11'i;

  • Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mesut Özil, Valencia, Osayi, Thiam.

Göztepe'nin 11'i;

  • İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Burekovic, Nwobodo, Halil, Soner, Esiti, Ndiaye, Jahovic.


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