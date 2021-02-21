Göztepe Kadıköy deplasmanından 3 puan çıkarttı: Fenerbahçe evinde beşinci kez kaybetti Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu yenilgiyle zirvedeki Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.

Haber Merkezi 21 Şubat 2021, 20:56 Son Güncelleme: 21 Şubat 2021, 21:02 Yeni Şafak