Göztepe Kadıköy deplasmanından 3 puan çıkarttı: Fenerbahçe evinde beşinci kez kaybetti

Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu yenilgiyle zirvedeki Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.
Maçtan dakikalar;
8’inci dakikada Jahovic’in ara pasında topla buluşan Ndiaye’nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.
GOL!
- 9’uncu dakikada Göztepe karşılaşmada öne geçti. Diabate’nin uzun pasında topla buluşan Halil Akbunar, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay’ın hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
23’üncü dakikada Thiam’ın indirdiği topla buluşan Valencia’nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
29’uncu dakikada Valencia’nın pasın ile buluşan Ozan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci İrfan Can’a çarpan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
38’inci dakikada Sosa’nın ortasında arka direkte topla buluşan Thiam’ın kafa ile indirdiği meşin yuvarlağı Ndiaye uzaklaştırdı.
43’üncü dakikada Valencia’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa’nın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can iki hamlede sahip oldu.
45’inci dakikada Halil Akbunar’ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
53’üncü dakikada Valencia’nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
76’ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
83’üncü dakikada Szalai’nin ortasında topla buluşan Samatta’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can’da kaldı.
- Karşılaşma 1-0'lık Göztepe üstünlüğü ile sona erdi.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/lU03YGbK2n
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/lU03YGbK2n— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 21, 2021