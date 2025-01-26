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Fenerbahçe - Göztepe || Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Göztepe || Canlı skor - Canlı sonuç

16:3026/01/2025, Pazar
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Fenerbahçe - Göztepe
Fenerbahçe - Göztepe

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan müsabaka BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Göztepe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 21. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.


Sarı-lacivertliler, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın kazandığı haftada galip gelerek aradaki puan farkını 6'ya indirmek istiyor.


Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek. Göztepe'de ise Taha, Solet, Fofana, Doğan ve Kubilay takımını yalnız bırakacak.


FENERBAHÇE - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Amrabat, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.

Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen, Dennis, Miroshi, Djalma, Tijanic, Romulo, Juan.


FENERBAHÇE - GÖZTEPE CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Fenerbahçe
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig

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