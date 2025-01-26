Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 46 ile 53. dakikada En-Nesyri (2) ve 55. dakikada Oğuz Aydın attı. Göztepe'nin gollerini 25. dakikada Juan ve 82. dakikada Miroshi kaydetti. Sarı-lacivertliler, puanını 48 yaparak zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe-Göztepe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 21. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler, 3-2 kazandı.
Galibiyeti getiren golleri 46 ile 53. dakikada En-Nesyri (2) ve 55. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Göztepe'nin gollerini 25. dakikada Juan ve 82. dakikada Miroshi attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 48 yaparak zirveyle arasında maç fazlasıyla açılan puan farkını 6'ya indirdi. İzmir ekibi ise 34 puanla 5. sırada kaldı.
Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
16' Juan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan David Tijanic'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.
25' Romulo Cardoso'nun kafayla indirdiği topu önünde bulan Juan, altıpas önünden sol ayağıyla yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat'ın solundan köşede ağlarla buluşturdu: 0-1.
37' Romulo Cardoso'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan David Tijanic'in yaptığı vuruşta İrfan Can Eğribayat topa hakim oldu.
46' Miroshi'den seken topu önünde bulan Youssef En-Nesyri, sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mateusz Lis'in yanından ağlarla buluşturdu: 1-1.
53' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Filip Kostic'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri'nin, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
55' Fred'in pasıyla topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışında sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla Lis'in yanından yakın köşede ağlarla buluşturdu: 3-1.
71' Sebastian Szymanski'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda Mateusz Lis topa hakim oldu.
82' Romulo Cardoso'nun ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşa yükselen Novatus Miroshi, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlarla buluşturdu: 3-2.
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ SONUCU
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti. Deneyimli teknik adam, 4 sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.
Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Diego Carlos ilk maçını oynadı. Brezilyalı futbolcu, 88. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine maça dahil oldu.
Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Göztepe karşısında riske edilmedi. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve son 2 idmanda takımla çalışan İsmail, Göztepe maçında kadroya alınmadı.