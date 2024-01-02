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Spor

Fenerbahçe'nin Satılamazları: Üç oyuncuya teklif gelirse satılmayacak

Ara transferde kadrosunu takviye etmek isteyen ve yabancı kontenjanında yer açmayı planlayan Fenerbahçe'de gönderilmesi düşünülmeyen isimler arasında 3 futbolcu öne çıktı. Sarı-lacivertliler, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için astronomik ücretler teklif edilse bile göndermeyecek.

12:22 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 12:54 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
İsmail Yüksek - Ferdi Kadıoğlu - Sebastian Szymanski
İsmail Yüksek - Ferdi Kadıoğlu - Sebastian Szymanski

Ara transferde kadrosunu takviye etmek isteyen Fenerbahçe, özellikle yabancı kontenjanını açmak için oyuncu göndermeyi planlarken 3 ismin ise kesinlikle satılmayacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerde takımın değişilmezleri arasında yer alan Szymanski, Ferdi Kadıoğlu ile İsmail Yüksek'in hem yönetimin hem de teknik heyetin transferdeki kırmızı çizgileri olduğu ve astronomik teklif bile gelse satılmayacakları öğrenildi.


Szyamnski, İsmail ve Ferdi Kadıoğlu satılmayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şampiyonluk mücadelesinde kadroyu güçlendirmek istediklerini, ara transferde gelecek teklifler için kimseyi bırakmayacaklarını ve kendisi izin vermeden kimsenin ayrılmayacağını vurguladı. Sarı-lacivertli yönetim de bu oyuncular için görüşme teklifinde bulunan kulüplere devre arasında satmayı düşünmediklerini belirterek, sezon sonunda yeniden bir değerlendirme yapabileceklerini vurguluyor.


İki isimle görüşülecek

Deneyimli teknik adam, kulübede kaldığı için takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı golcü Batshuayi'nin de ayrılmasına sıcak bakmıyor. İsmail Kartal, uzun lig maratonda ve yoğun maç fikstüründe Batshuayi'ye ihtiyacı olacağını belirterek, kendisinin devre arasında satılmasını istemiyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, Belçikalı oyuncuyla görüşme yapması bekleniyor. Kartal, stoperlerden Becao'nun sakatlıktan şubat ayı başında dönecek olması ile Djiku'nun Afrika Kupası'na gidecek olmasını da göz önüne alarak Samet Akaydin'in takımdan ayrılmasına da sıcak bakmıyor.


Milli futbolcu da Batshuayi gibi yedek kaldığı için mutsuz ve takımdan ayrılmak için izin istedi. Ancak teknik heyet yeni stoper transferi yapılana kadar Samet Akaydin'in transferine izin vermeyi düşünmüyor.






#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Sebastian Szymanski
#İsmail Yüksek
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