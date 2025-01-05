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Fenerbahçe - Hatayspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Hatayspor || Canlı skor - Canlı sonuç

18:015/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
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Fenerbahçe - Hatayspor
Fenerbahçe - Hatayspor

Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Hatayspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Hatayspor'u konuk edecek. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertlilerde tek hedef galip gelerek puan farkını 8'e indirmek.


Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.


Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek, bu maçta forma giyemeyecek.


Konuk ekipte ise Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo, Recep Burak Yılmaz ve Cengiz Demir kart cezaları sebebiyle takımını yalnız bırakacak.


FENERBAHÇE - HATAYSPOR 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, En-Nesyri, Dzeko.

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdulkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, Aboubakar.


FENERBAHÇE - HATAYSPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Fenerbahçe
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig

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