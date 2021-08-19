Fenerbahçe'nin genç yeteneğinden Helsinki maçında mükemmel gol Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki yeteneği Muhammed Gümüşkaya, Helsinki ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında harika bir gole imza attı. Mesut Özil'in oyundan çıkmasının ardından sahaya dahil olan genç isim attığı golle bir anda sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçeli futbolcu Muhammed Gümüşkaya'nın Helsinki maçında attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2021, 23:20 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2021, 00:51 Yeni Şafak