Fenerbahçe'nin genç yeteneğinden Helsinki maçında mükemmel gol

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, Helsinki ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında uzun süre unutulamayacak bir gole imza attı. Muhammed Gümüşkaya'nın golü sonrasında mücadeleyi anlatan spiker Melih Gümüşbıçak, "Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yapamadığını altyapıdan gelen 20 yaşındaki genç, Muhammed Gümüşkaya topla ilk buluşmasında yapıyor. İşte böyle Muhammed. Aferin sana çocuk" ifadelerini kullandı.
Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golden sonra teknik direktör Vitor Pereira genç futbolcusunu tebrik etti.
İşte Muhammed Gümüşkaya'nın attığı gol;
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL MUHAMMED GÜMÜŞKAYA pic.twitter.com/Yz8hz31zel
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL MUHAMMED GÜMÜŞKAYA pic.twitter.com/Yz8hz31zel— Fenerbahçe GIFS (@Fenerbahce_GIFS) August 19, 2021
Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşındadır?
- 2001 İstanbul doğumlu olan Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe altyapısında yetişti. Genç oyuncu 2020'de TFF 1. lig takımlarından Boluspor'a kiralık olarak verilmiş sonrasında ise takıma geri dönmüştü. 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya orta saha bölgesinde forma giyiyor.