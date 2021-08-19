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Fenerbahçe tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Helsinki'yi 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Helsinki maçı golleri ve özeti izle
Muhammed Gümüşkaya'nın gol sevinci

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 65. dakikada 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazandı.

Tur için önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe, 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da Helsinki ile rövanş karşılaşması oynayacak.

İrfan Can ve Novak sakatlandı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Helsinki ile oynadığı mücadelenin 52. dakikasında İrfan Can Kahveci bir sakatlık geçirdi. Rakip ceza sahası içinde topa hamle yaparken ayağına aldığı darbe sonucu kendini yere bırakan Kahveci oyuna devam edemedi. İrfan Can’ın yerine sahaya 54. dakikada Ferdi Kadıoğlu dahil oldu.

Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmanın 66. dakikasında arka adalesini tutan Filip Novak da sakatlanarak oyundan çıktı. Novak yerine karşılaşmaya 16 yaşındaki Arda Güler dahil oldu.

Muhammed Gümüşkaya attı, Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, Helsinki ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında uzun süre unutulamayacak bir gole imza attı. Muhammed Gümüşkaya'nın golü sonrasında mücadeleyi anlatan spiker Melih Gümüşbıçak, "Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yapamadığını altyapıdan gelen 20 yaşındaki genç, Muhammed Gümüşkaya topla ilk buluşmasında yapıyor. İşte böyle Muhammed. Aferin sana çocuk" ifadelerini kullandı.

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