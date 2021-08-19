Fenerbahçe-Helsinki maçında skandal karar

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Doğan ve Bir cezaevinde

28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli general Çetin Doğan, hakkındaki yakalama kararının ardından Bodrum Adliyesi’ne teslim oldu. Çevik Bir de Milas karayolunda gözaltına alındı. İki isim Muğla Cezaevi’ne gönderildi. Mahkum olan 14 emekli generalin rütbeleri de sökülecek.