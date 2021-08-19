Fenerbahçe-Helsinki maçında skandal karar

Fenerbahçe ile Helsinki arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında tartışma çıkartan bir karar verildi.
Mücadelenin Fransız hakemi Benoit Bastien, ilk yarıdaki pozisyonda Helsinkili futbolcunun elle oynadığı pozisyonda 'devam' dedi. Fenerbahçeli futbolcuların büyük tepki gösterdiği bu pozisyon sonrasında itirazlarda bulunan Serdar Aziz sarı kart gördü.
İşte Fenerbahçelilerin penaltı beklediği ancak hakemin oyunu devam ettirdiği pozisyon;
Fenerbahçe Helsinki maçında
penaltı verilmeyen pozisyon 🤔 pic.twitter.com/37TqTpffm6
Fenerbahçe Helsinki maçında