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Fenerbahçe-Helsinki maçında skandal karar

UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Fenerbahçe evinde Finlandiya ekibi Helsinki ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında futbolseverleri isyan ettiren bir karar verildi. Mücadelenin hakemi Helsinkili futbolcunun ceza sahası içerisinde elle oynamasını görmedi ve pozisyonu devam ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Helsinki maçında skandal karar
Fenerbahçeli futbolseverlerin penaltı beklediği pozisyon.

Fenerbahçe ile Helsinki arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında tartışma çıkartan bir karar verildi.

Mücadelenin Fransız hakemi Benoit Bastien, ilk yarıdaki pozisyonda Helsinkili futbolcunun elle oynadığı pozisyonda 'devam' dedi. Fenerbahçeli futbolcuların büyük tepki gösterdiği bu pozisyon sonrasında itirazlarda bulunan Serdar Aziz sarı kart gördü.

İşte Fenerbahçelilerin penaltı beklediği ancak hakemin oyunu devam ettirdiği pozisyon;

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