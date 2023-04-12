Fenerbahçe ikinci yarıları çok farklı

Fenerbahçe, ikinci yarılarda Süper Lig'in en fazla gol atan takımı konumunda bulunuyor. Ligde geride kalan 26 maçta 65 kez rakip fileleri havalandıran sarı lacivertliler, bu gollerin büyük çoğunluğunu ikinci yarılarda attı.

Fenerbahçe, ligde attığı 65 golün 27'sini ilk yarılarda, 38'ini ise maçların ikinci yarılarında filelere gönderdi. Sarı-lacivertli takım, müsabakaların ilk yarısında ise kalesinde fazla gol görmüyor. Fenerbahçe maçların ilk yarılarında kalesini savunmayı başardı ve ilk 45 dakikalarda sadece 8 gol yedi.

Sarı lacivertliler, kalesinde gördüğü 31 golün 23'ünü ise ikinci yarılarda şahit oldu. Fenerbahçe bu sezon ayrıca skor dezavantajı yaşadığı lig maçlarından en fazla puan çıkaran takım oldu. Sarı-laciverti takım geriye düştüğü 12 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 5 kez de mağlubiyetle sahadan ayrıldı.