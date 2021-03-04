Fenerbahçe Kadıköy'de yine kazanamadı: Antalyaspor net fırsatları kaçırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşma 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar;
5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas, kaleye uzak mesafeden şutunu çekti ancak bu pozisyonda iyi yer tutan Boffin, meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.
GOL!
- 12. dakikada ceza sahasına giren Gökdeniz, topu Tisserand’a kaptırdı. Bu futbolcu uzaklaştırmak isterken hatalı pasında meşin yuvarlağı Fredy ile buluşturdu. Fredy müsait pozisyonda ceza sahası önünden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1
18. dakikada Szalai’nin savunmadan gönderdiği ara pasında defansın arkasına sarkan Pelkas ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, çaprazdan vuruşunu yapmak isterken Veysel son anda araya girerek tehlikeyi önledi.
41. dakikada kazanılan serbest vuruşu Nuri Şahin kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Altay ve Tisserand çarpışınca meşin yuvarlak boşta kaldı. Szalai son anda topu uzaklaştırdı.
44. dakikada Antalyaspor savunması topla çıkmak isterken Freddy hatalı bir pasla topu Mesut’la buluşturdu. Yıldız futbolcu kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunu yaptı ancak müsait pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.
54’üncü dakikada Valencia’nın pasında topla buluşan Pelkas’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
60’ıncı dakikada Fredy’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gökdeniz’in kaleci Altay’ı geçerek ceza sahası içinden vuruşunda Szalai’nin engel olduğu top yandan dışarı gitti.
68’inci dakikada Gökhan Gönül’ün ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
75’inci dakikada Sosa’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Samatta’nın kafa vuruşunda kaleci Boffin topa hakim oldu.
GOL!
- 83’üncü dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Sosa’nın pasında sol kanatta topla buluşan Valencia rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
87’nci dakikada İrfan Can’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam’ın kafa vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına dönerken savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90’ıncı dakikada Podolski’nin sol kanattan yerden ceza sahsına gönderdiği pasta topla buluşan Doğukan’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+5’inci dakikada Valencia’nın pasında topla buluşan Cisse’nin ceza sahası içinden vuruşunda top kaleci Boffin’de kaldı.
KIRMIZI KART!
- Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Boffin, küfür ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Mesut Özil sakatlandı!
- Antalyaspor karşılaşmasının 61’inci dakikasında Fredy’nin müdahalesi ile yerde kalan Mesut Özil, mücadeleye devam edemedi. Sağlık ekibinin saha kenarında yaptığı ilk müdahale sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Özil’in yerine İrfan Can dahil oldu. Özil, sahayı sedye ile terk etti.
İrfan Can Kahveci ilk kez forma giydi
- Fenerbahçe’de sakatlığı sona eren İrfan Can Kahveci, Antalyaspor maçı ile sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Karşılaşmaya yedek soyunan İrfan Can, sakatlanan Mesut Özil’in yerine 67’nci dakikada oyuna dahil oldu.
Novak 43 gün sonra ilk 11’de
- Fenerbahçe’nin Çek futbolcusu Filip Novak, 43 gün sonra Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11’de yer aldı. Sakatlığının ardından Trabzonspor maçının son dakikalarında forma giyen Çek sol bek Novak, 43 gün sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Novak en son Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Sivasspor maçında ilk 11’de görev almıştı. Bu maçın ardından sakatlığı nedeniyle ligde 6 maçta forma giyemeyen Novak, geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında ise son dakikalarda oyuna dahil oldu.
Son dakikaları nefesleri kesen maçta Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/D1GBSEkyaK
Son dakikaları nefesleri kesen maçta Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/D1GBSEkyaK— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 4, 2021