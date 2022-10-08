Fenerbahçe 5 eksikle Karagümrük karşısında

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin açılışını gerçekleştirdi: İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım

İmalatta kullandığı ham maddenin yüzde 100’ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan ve Türkiye’nin kağıt üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak üzere kurulmuş Varaka gibi sektöründe örnek projelere ev sahipliği yapacak Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt Fabrikası'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım. Burada tasarruf var" ifadelerini kullandı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, üst düzey protokol ve Varaka çalışanları katıldı.