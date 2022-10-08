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Fenerbahçe 5 eksikle Karagümrük karşısında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda 5 oyuncu sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşmayla ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçeli futbolcuların Larnaca maçında yaşadığı gol sevinci.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek.

Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?

9 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

Tedavileri süren 5 oyuncu oynayamayacak

Fenerbahçe, yarınki maçta 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Wilian Arao, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

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