Fenerbahçe 5 eksikle Karagümrük karşısında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek.
Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?
9 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.
Tedavileri süren 5 oyuncu oynayamayacak
Fenerbahçe, yarınki maçta 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Wilian Arao, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.