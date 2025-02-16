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Fenerbahçe - Kasımpaşa || Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Kasımpaşa || Canlı skor - Canlı sonuç

16:2116/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Şansalan düdük çalacak.


Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi sahadan üç puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.


Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Becao ve Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, takımını yalnız bırakacak.


FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe:
İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.
Kasımpaşa:
Sinan Bolat, Winck, Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

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