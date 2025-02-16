Fenerbahçe - Kasımpaşa || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi sahadan üç puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Becao ve Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, takımını yalnız bırakacak.