Fenerbahçe Kayserispor maçına hazır

Fenerbahçe Kayserispor maçına hazır

15:0110/04/2026, Cuma
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe yarın Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi, hakem Ali Yılmaz yönetecek.






