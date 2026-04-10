Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Lewandowski'nin yeni takımı herkesi şaşırtacak: Fenerbahçe'yi üzen haber

14:0310/04/2026, الجمعة
Diğer
Sonraki haber
Robert Lewandowski

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin çok istediği Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski'nin yeni adresi herkesi şaşırtabilir. 38 yaşındaki forvetin Avrupa devine 'beni alın' mesajı gönderdiği yazıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetimin hedefinde dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri yer alırken, transfer sürecine Avrupa devlerinin de dahil olması işleri zorlaştırdı.


Başkan Sadettin Saran önderliğinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin, FC Barcelona forması giyen Robert Lewandowski’yi transfer listesinde ilk sıraya aldığı belirtildi. Polonyalı golcüyü ikna etmek için tüm şartların zorlanması planlanırken, İtalya’dan gelen haberler sarı-lacivertli camiada şaşkınlık yarattı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre 37 yaşındaki yıldız oyuncu, menajerleri aracılığıyla AC Milan ile temasa geçerek transfer edilmek istediğini iletti. Bu gelişmeyle birlikte daha önce devrede olduğu bilinen Juventus’un yanı sıra Milan da yarışa dahil oldu.

Haberde, Lewandowski’nin Barcelona kariyerinin ardından “büyük bir meydan okuma” aradığı vurgulanırken, deneyimli golcünün sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferde önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Özellikle Milan cephesinin bu transfer için bütçe planlaması yapabileceği ifade edildi.


2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Lewandowski, bu sezon 39 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.





#Fenerbahçe
#Robert Lewandowski
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
