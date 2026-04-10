Lewandowski'nin yeni takımı herkesi şaşırtacak: Fenerbahçe'yi üzen haber

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetimin hedefinde dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri yer alırken, transfer sürecine Avrupa devlerinin de dahil olması işleri zorlaştırdı.





Başkan Sadettin Saran önderliğinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin, FC Barcelona forması giyen Robert Lewandowski’yi transfer listesinde ilk sıraya aldığı belirtildi. Polonyalı golcüyü ikna etmek için tüm şartların zorlanması planlanırken, İtalya’dan gelen haberler sarı-lacivertli camiada şaşkınlık yarattı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre 37 yaşındaki yıldız oyuncu, menajerleri aracılığıyla AC Milan ile temasa geçerek transfer edilmek istediğini iletti. Bu gelişmeyle birlikte daha önce devrede olduğu bilinen Juventus’un yanı sıra Milan da yarışa dahil oldu.

Haberde, Lewandowski’nin Barcelona kariyerinin ardından “büyük bir meydan okuma” aradığı vurgulanırken, deneyimli golcünün sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferde önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Özellikle Milan cephesinin bu transfer için bütçe planlaması yapabileceği ifade edildi.





2022 yılından bu yana Barcelona forması giyen Lewandowski, bu sezon 39 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.















