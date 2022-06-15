Fenerbahçe Kim Min Jae ve Diego Rossi'ye veda etmeye hazırlanıyor: 30 milyon euro

Transfermarkt verilerine göre Kim Min Jae'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadroya katılacak oyuncular kadar, takımdan ayrılacak oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda Kim Min Jae ve Diego Rossi'nin takımdan ayrılma aşamasında olduğu öğrenildi.

Kim Min Jae 23 milyon euroya satılıyor

İngiltere ve İtalya'dan 23 milyon euroluk teklifler alan Kim Min Jae ile bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Jorge Jesus, Güney Koreli oyuncudan takımda kalmasını istedi. 25 yaşındaki oyuncu düşünmek için süre istediğini belirtirken, sarı-lacivertli yönetimin 23 milyon euroluk teklifi kabul ettiği öğrenildi. Kim Min Jae'nin ayrılığa onay vermesi durumunda Fenerbahçe, oyuncuyu 23 milyon euro karşılığında satacak. Daha önceden yapılan anlaşma gereği, ücretin bir kısmı eski kulübüne ödendikten sonra sarı-lacivertli takımın cebinde 20 milyon euro kalmış olacak.

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Diego Rossi ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de en çok ilgi gören futbolculardan birisi de Uruguaylı futbolcu Diego Rossi. Güney Amerika takımlarından çok fazla teklif alan 24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin 9 milyon euro civarında gelen bir teklifi kabul ettiği ve Diego Rossi'nin transfer olacağı öğrenildi.

Kim Min Jae ile Diego Rossi'nin satışından Fenerbahçe'nin 30 milyon euroya yakın bir gelir elde edeceği tahmin ediliyor.

Transfermarkt verilerine göre Rossi'nin güncel piyasa değeri 14.5 milyon euro.