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Fenerbahçe kötü gidişe Avrupa'da son verdi: Sarı lacivertliler Belçika'da moral buldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi dördüncü maçında Belçika ekibi Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler bu galibiyetle gruptan çıkma şansını devam ettirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe kötü gidişe Avrupada son verdi: Sarı lacivertliler Belçikada moral buldu
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4’üncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp’i 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5’e yükseltti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Mert Hakan, 16’ncı dakikada Meyer ve 29’uncu dakikada Berisha kaydetti.

Maçtan dakikalar;

GOL!

  • 9’uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can pasını ceza sahası dışındaki Mert Hakan’a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası yayının hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

GOL!

  • 16’ncı dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Antwerp yarı sahasının ortasında topla buluşan Meyer, pasını ceza sahası yayı önündeki Berisha verdi. Bu oyuncunun topuğuyla verdiği pasta topla beraber ceza sahası içerisine giren Meyer’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

GOL!

  • 29’uncu dakikada Fenerbahçe, farkı 3’e çıkardı. Organize gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can’ın ara pasıyla ceza sahasına giren Mert Hakan, meşin yuvarlağı arka direkteki Berisha’ya yolladı. Bu oyuncu, yarım vole vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

37’nci dakikada Sosa’nın kullandığı köşe vuruşunda altı pasın hemen önünde iyi yükselen Min Jae’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

65’inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Ani gelişen atakta Sosa’nın pasıyla hareketlenen Berisha, tek pasta Rossi’yi hareketlendirdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

81’inci dakikada Pelkas’ın pasıyla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Zajc’ın sağ çaprazdan dar açıda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88’inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas pasını ceza sahası dışındaki Berisha’ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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