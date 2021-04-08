Fenerbahçe kritik maçı kazanamadı: Malatya'da puanlar paylaşıldı

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İYİ Partili Türkkan mültecilere kin kustu: İşgalciler ya Suriye’ye ya da Avrupa’ya gidecekler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Suriyeli mültecileri hedef aldı. Türkkan, “İlk seçimde Suriyeliler kendi ülkesine dönecek. Şimdiden hazırlık yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ya kendi ülkelerine dönecekler ya da Avrupalılar misafir edecek. İşgalciden farksız olan Suriyelilerin kalmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.