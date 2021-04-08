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Fenerbahçe kritik maçı kazanamadı: Malatya'da puanlar paylaşıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertliler, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe kritik maçı kazanamadı: Malatyada puanlar paylaşıldı
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertliler, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar;

5. dakikada orta sahada topu kapan Gökhan Gönül’ün defansın arasına attığı topla buluşan Valencia’nın sol çaprazdan ceza sahası girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

GOL!

  • 17. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Valencia’nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

33. dakikada ceza sahası dışından Mallan’ın sert şutu az farkla auta gitti.

GOL!

  • 35. dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı korner atışında kendi ceza sahasından topu alan Fofana hızla sol kanattan ilerleyip soldan ceza sahasına girdi ve pasına arka direğe gönderdi. Arka direkte boş durumda Mustafa Eskihellaç meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

40. dakikada Valencia’nın sol kanattan yerden içeriye ortasında Karim Hafez’in ters vuruşunu kalece Ertaç kornere çeldi.

57. dakikada Valencia’nın pasında topu alan Ozan Tufan’ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci Ertaç’ın çeldiği top direğe de çarparak kornere gitti.

59. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gustavo’nun sert şutu az farkla auta çıktı.

73. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan’ın sert şutu üstten dışarı gitti.

89. dakikada Mert Hakan’ın altıpas noktasına çevirdiği topla buluşan Valencia’nın şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

90+3. dakikada Mert Hakan’ın ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Valencia’nın içeriye çevirdiği topa Pelkas vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

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