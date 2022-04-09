Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar seçildi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır, YDK başkanlığı için yarıştı.

14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda 1871 üye oy kullandı. 824 oy alan Uğur Dündar başkanlık koltuğuna otururken, Vefa Küçük 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Dündar: Her zaman kapımı açık tutacağım

Sonucun ardından açıklamada bulunan Uğur Dündar, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Seçimin kazananının Fenerbahçe olduğunu dile getiren Dündar, "Fenerbahçe için birlik ve bütünlük mottosuyla yola çıkan bu ekibe, gönüllü katkıda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yönetimde görev alacağımız çok değerli ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz Fenerbahçe'de mevcut olan fay hatlarını derinleştirmek için değil, tam tersine kırgınlıkları gidermek, birlik ve bütünlük içinde olmayı sağlamak, Yüksek Divan Kurulu üyelerine hak ettikleri saygıyı ve ilgiyi göstermek için geldik. Hiçbir gizli ajandası olmayan bir Uğur Dündar olarak her zaman kapımı açık tutacağım. Kapımdan bütün Yüksek Divan Kurulu üyelerinin rahatlıkla girebileceği ve kulübümüzün yönetimini başarılı kılmak için elimizden gelen tüm gayreti sergileyeceğimiz bir dönemi başlatıyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Adaylığını ilan etmeden önce yaptıkları görüşmede başkan Ali Koç'a, birlik ve bütünlük için yola çıktıklarını söylediğini anlatan Dündar, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin adamı olarak görev yapacağımı net bir şekilde söyledim. Bu sözümün hayata geçtiğine sizler de tanıklık edeceksiniz. İnşallah çok güzel bir çalışma ortamı sağlayacağız ve dediğim gibi bundan Fenerbahçe güçlü çıkarak kazanacaktır. Fenerbahçe'nin neden güçlü olduğunu, birlik ve bütünlük içinde neleri başarabileceğini 3 Temmuz'da hep birlikte yaşadık. İşte bu muazzam gücün çeşitli fay hatlarıyla parçalanıp bölünmesi hiçbir Fenerbahçelinin işine gelmez. Listemiz kazandı ama en büyük kazanan şanlı tarihe sahip kulübümüzdür. Oylarıyla beni destekleyen üyelere çok teşekkür ediyorum. Oy vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Centilmence bir yarış sürdüren değerli rakipleri kutluyorum. Her zaman kazanmak önemli değildir, yarışmak da ayrı bir anlam taşır. En zor yolculuklar ilk adımı atmakla başlar. Şu mübarek günde dua ediyorum ki inşallah bu dargınlıkları kırgınlıkları sona erdirmek bize nasip olur."