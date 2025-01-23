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Fenerbahçe - Lyon || Canlı skor - Canlı izle

Fenerbahçe - Lyon || Canlı skor - Canlı izle

18:0023/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
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Fenerbahçe - Lyon
Fenerbahçe - Lyon

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Lyon canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.


Geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Lyon ise 4. sırada yer alıyor.


5 isim sınırda

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.


5 eksik bulunuyor

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Livakovic, İsmail Yüksek, Becao, Oosterwolde ve Mert Müldür takımını yalnız bırakacak.


FENERBAHÇE - LYON 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri.

Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze.


FENERBAHÇE - LYON CANLI SKOR

FENERBAHÇE - LYON CANLI İZLE

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UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

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