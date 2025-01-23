FENERBAHÇE - LYON CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Lyon ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Lyon canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.
Geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Lyon ise 4. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Livakovic, İsmail Yüksek, Becao, Oosterwolde ve Mert Müldür takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri.
Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze.