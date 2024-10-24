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Fenerbahçe - Manchester United || Canlı izle - Canlı sonuç

Fenerbahçe - Manchester United || Canlı izle - Canlı sonuç

18:4624/10/2024, Thursday
G: 24/10/2024, Thursday
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Manchester United maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.


Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.


Fenerbahçe ve Manchester United, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi. İki takımında 3 galibiyeti bulunuyor.


Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek.


Manchester United'da Maguire, Mainoo, Yoro ve Malacia sakatlıkları Bruno Fernandes ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.


FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Manchester United: Onana, Dalot, Lindelöf, De Ligt, Martinez, Ugarte, Eriksen, Mazraoui, Garnacho, Rashford, Zırkzee.


FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

Fenerbahçe - Manchester United maçını canlı izlemek için

FENERBAHÇE - MANCHESTER UNİTED CANLI SKOR


UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU



#Fenerbahçe
#Manchester United
#UEFA Avrupa Ligi

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