​Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile yeniden masaya oturacak.

Fenerbahçe'de geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımının belli olduğu iddia edilmişti. Genç oyuncunun menajeri Mehmet Eser, Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart'a transfer olduğunu ve Bundesliga ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtmişti.

Fenerbahçe yeniden görüşecek

İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz için yeniden devreye girdi. Avrupa'nın yakından takip ettiği genç oyuncu ile yeniden masaya oturacak olan sarı-lacivertli yönetim, Beyaz'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.

Menajeri "Fenerbahçe güven vermedi" demişti

Ömer Faruk Beyaz'ın menajeri Mehmet Eser daha önce yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de bir umut görmedik. Ömer'in süre alması için yeterli fırsatlar vardı ama teknik direktör, hep diğer oyunculara güvendi. Önerilen 5 yıllık sözleşme dahil, bize sunulan projeler güvenilir görünmüyordu" ifadelerini kullanmıştı.

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SPOR Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu

Emre Belözoğlu çok uğraşmıştı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un sarı-lacivertlilerde kalması için çok uğraştıklarını söylemiş fakat transferin olumlu gitmediğini ifade etmişti. Belözoğlu, "Ömer Faruk süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım" ifadelerini kullanmıştı.

#Fenerbahce are working to extend the contract of Ömer #Beyaz (expires in June), but many clubs are interested in him: #BVB, #Stuttgart, #ManchesterUnited and #Liverpool are looking one of the best turkish young talents (born in 2003). #transfers #MUFC #LFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 22, 2021