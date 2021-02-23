Spor Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile yeniden masaya oturacak
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile yeniden masaya oturacak

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile yolları ayrılacak olan Ömer Faruk Beyaz için, sarı-lacivertliler yeniden devreye girdi. Avrupa'dan birçok takımın yakından takip ettiği 17 yaşındaki genç oyuncuyu, Fenerbahçe ikna ederek yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Belözoğlu son maçında kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a vermşti.
Emre Belözoğlu son maçında kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a vermşti.

Fenerbahçe'de geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımının belli olduğu iddia edilmişti. Genç oyuncunun menajeri Mehmet Eser, Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart'a transfer olduğunu ve Bundesliga ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtmişti.

Fenerbahçe yeniden görüşecek

İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe Ömer Faruk Beyaz için yeniden devreye girdi. Avrupa'nın yakından takip ettiği genç oyuncu ile yeniden masaya oturacak olan sarı-lacivertli yönetim, Beyaz'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.

Menajeri "Fenerbahçe güven vermedi" demişti

Ömer Faruk Beyaz'ın menajeri Mehmet Eser daha önce yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de bir umut görmedik. Ömer'in süre alması için yeterli fırsatlar vardı ama teknik direktör, hep diğer oyunculara güvendi. Önerilen 5 yıllık sözleşme dahil, bize sunulan projeler güvenilir görünmüyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu
SPOR
Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'a transfer oldu

  • Emre Belözoğlu çok uğraşmıştı
  • Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Ömer Faruk'un sarı-lacivertlilerde kalması için çok uğraştıklarını söylemiş fakat transferin olumlu gitmediğini ifade etmişti. Belözoğlu, "Ömer Faruk süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım" ifadelerini kullanmıştı.

​Almanya'da gündem Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz: 'Türk Messi'
FOTOĞRAF 8
Title
​Fenerbahçe'de geleceği en parlak oyuncu olarak lanse edilen Ömer Faruk Beyaz, Almanların da ilgisini çekmiş durumda. 17 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması, taraftarları heyecanlandırdı.
Title
Alman Sky Sport News kanalında yayınlanan ve transfer piyasasındaki oyuncuların scout raporlarının değerlendirildiği Transfer Update-die Show programında, bu hafta Fenerbahçeli oyuncu Ömer Faruk Beyaz incelendi.
Title
Programın transfer uzmanları, Ömer Faruk Beyaz'ı çok beğendiklerini belirtirken, aynı zamanda elden kaçmaması gereken müthiş bir yetenek olarak lanse etti.
Title
Oyun anlamında takımın hücumuna inanılmaz bir etkisi olduğu ifade edilirken, Bundesliga'nın bu tip oyunculara ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Title
Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 17 yaşındaki oyuncu için Schalke'nin ideal olabileceği anlatılırken, programın yorumcuları Ömer Faruk Beyaz'dan 'Türk Messi' olarak söz etti.
Title
Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı yapan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Title
Belözoğlu, Ömer Faruk, kendi yaşıtları arasında Avrupa'ya kafa tutabilecek bir oyuncu. Değerli buluyoruz ama biz de ona o değeri veriyoruz. Biz Ömer Faruk'un geleceğini planlamak ve yatırım yapmak istiyoruz. Menajeri gelecek oturacak konuşacağız, onunla alakalı planımız sunacağız ifadelerini kullanmıştı.​
Title
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de futbolu bırakan Emre Belözoğlu, Rizespor maçının 64. dakikasında oyundan çıkarken kaptanlık bandını 16 yaşındaki genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a teslim etmişti.
​Almanya'da gündem Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz: 'Türk Messi'
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da gündem oldu. Televizyon kanallarında 17 yaşındaki oyuncunun scout raporları incelenirken, kendisinden 'Türk Messi' olarak bahsedildi.
Abone Ol Google News
12 firmazulme sessiz kalmadı

12 firma
zulme sessiz kalmadı

Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyorlar.
5 lira için dehşet saçtı

5 lira için dehşet saçtı

​Yakalanınca 'benden şikayetçi olma' dedi.
Türkiye vatandaşınıyalnız bırakmıyor

Türkiye vatandaşını
yalnız bırakmıyor

​Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi.
Karar değiştirdi

Karar değiştirdi

​Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile yeniden masaya oturacak.
Rehine ihbarı<br>için gitmişlerdi

Rehine ihbarı
için gitmişlerdi

Polis kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı.
Üç ilde <br>torbacı operasyonu

Üç ilde
torbacı operasyonu

Operasyonda ​drone ve narkotik köpeği de kullanıldı.
Son şans verildi

Son şans verildi

​Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut ile masaya oturdu.
100 bin TL<br>altı 30 otomobil

100 bin TL
altı 30 otomobil

​İkinci el araçta fiyatlar düşüşe geçti.
Kenti<br>birbirine kattılar

Kenti
birbirine kattılar

​Polis aracına çarpan araç alev topuna döndü.
Göklerde<br>300 bin saat

Göklerde
300 bin saat

Türkiye'nin SİHA'sı Bayraktar TB2 rekora uçtu.
Suriye'de<br>kirli tuzak

Suriye'de
kirli tuzak

​ABD'nin verdiği silahları Türkiye'ye sokmak istiyor.
CHP Gara'da <br>PKK'ya kalkan oldu

CHP Gara'da
PKK'ya kalkan oldu

​Kılıçdaroğlu partinin başında genel başkan olarak değil bir proje olarak bulunuyor.
Aşırı sağ küresel tehdit

Aşırı sağ küresel tehdit

​Pandemiyi de amaçları için kullanıyorlar.
Bu hazırlık kim için?

Bu hazırlık kim için?

ABD, Yunanistan'da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafeye askeri yığınağını artırıyor.
Kandil'in arka bahçesi

Kandil'in arka bahçesi

T​eslim olan ve yakalanan PKK'lı teröristlerin verdikleri ifadelerin ortak yanı HDP.
Dahlan'ın aşı oyunu

Dahlan'ın aşı oyunu

​BAE, Mısır ve İsrail'den sinsi aşı planı.
Cezaevlerini karıştırma planı var

Cezaevlerini karıştırma planı var

​Şentop, FETÖ ve PKK'lıların eylem hazırlığında olduklarını açıkladı.
Rusya'dan AB’nin Navalnıy'ın yaptırımlarına tepki: Hayal kırıklığı
Dünya

Rusya'dan AB’nin Navalnıy'ın yaptırımlarına tepki: Hayal kırıklığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın hapsedilmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırım kararı almasına tepki gösterdi. AB'nin devletler arası ilişkilerdeki etiğe uymak istemediğine dikkat çekilen açıklamada, "AB’nin dış siyasetinde ültimatom, baskı ve yaptırım gibi gayrimeşru araçların kökleşmesi üzücüdür" ifadelerine yer verildi.
Youtuberların yatırım tüyosuna kanmayın: Spekülatif paylaşımlara dikkat
Ekonomi

Youtuberların yatırım tüyosuna kanmayın: Spekülatif paylaşımlara dikkat

Sosyal medyada dolar, altın ve borsa gibi yatırım alanlarında adeta falcılık yapan kişiler sözde tüyolarla binlerce vatandaşı mağdur ediyor. Uzmanlar, asıl amaçları takipçi sayısını artırmak ve tanınmış bir Youtuber olmak olan bu kişilere karşı uyarıyor. Ekonomi donanımından uzak, kulaktan dolma bu bilgiler küçük yatırımcıya kaybettiriyor.
HDP Kandil’in arka bahçesi
Gündem

HDP Kandil’in arka bahçesi

Teslim olan ya da yakalanan PKK’lı teröristlerin verdikleri ifadelerin ortak yanı HDP. Hemen hepsi HDP üzerinden devşirilerek Kandil’e götürülmüş. Kocaeli’nden E.D., HDP ilçe binasından İstanbul il binasına, oradan Diyarbakır’a ve son olarak Suriye’de kampa götürüldü. Gebze’deki piknikte HDP’lilerin markaja aldığı C.A., HDP İstanbul il binasına, sonra Diyarbakır’a, oradan da Kobani’ye gönderildi. S.E., İstanbul’da HDP il binasının üçüncü katında alıkonuldu. Silahlı adamlar tarafından resmen rehin alınarak Diyarbakır’a, oradan da Suriye’ye götürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.