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Fenerbahçe Opet üst üste 7'nci kez Türkiye Ligi şampiyonu

Fenerbahçe Opet üst üste 7'nci kez Türkiye Ligi şampiyonu

20:2420/04/2025, Pazar
AA
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Fenerbahçe Opet
Fenerbahçe Opet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.


İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu ilk çeyrek 22-22'lik eşitlikle geçildi. İkinci periyotta Rupert ve McCovan ile pota altında etkili olan Mersin ekibi soyunma odasına 46-45 üstün gitti.


Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasını 55-54 önde geçiren rakibi karşısında oyunu bırakmayan Fenerbahçe, McBride'nin skor katkısıyla son periyot öncesi 62-61'lik üstünlük yakaladı.


Mersin ekibi, maçın bitimine 10 saniye kala skoru 78-77'e getirse de Fenerbahçe son saniyelerde Emma Eeesseman'ın elinden bulduğu sayıyla müsabakayı 79-78 kazandı.


Aldığı galibiyetle play-off serisinde 3-0 öne geçen Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.


Sarı-lacivertli oyuncular ve taraftarlar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.




#Fenerbahçe Opet
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