Fenerbahçe Beko'nun play-off serisi maç programı açıklandı

THY EuroLeague 2024-25 sezonu play-off serisinde Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol ile oynayacağı maçların programı belli oldu. Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Beko'nun Fransız temsilcisi Paris Basketbol ile oynayacağı EuroLeague 2024-25 sezonu play-off serisinin maç programı belli oldu.
Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Seride üçüncü maça ve gerekmesi halinde oynanacak olan dördüncü karşılaşmaya ise Paris Basketbol, Adidas Arena'da ev sahipliği yapacak.
Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Fenerbahçe Beko'da olacak.