EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya büyük onur: Yılın en iyisi seçildi

THY Euroleague 2024-25 sezonunda yılın koçu Fenerbahçe Beko baş antrenörü Saras Jasikevicius seçildi. Ödüle layık görülen Litvanyalı çalıştırıcı bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.
Fenerbahçe koçu Sarunas Jasikevicius, 2024-25 sezonu EuroLeague'de baş antrenörlük yapan meslektaşları tarafından sezonun en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.
Sarı-lacivertliler normal sezonunda çok sayıda sakatlığa rağmen 23-11'lik bir galibiyet serisi yakalayarak ikinci sırada tamamladı ve play-off'ta Paris Basket ile eşleşti.
Litvanyalı çalıştırıcı, EuroLeague'i oyuncu olarak kazanan ve daha sonra ligin en iyi teknik direktörü seçilen ilk kişi oldu.