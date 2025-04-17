Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya büyük onur: Yılın en iyisi seçildi

EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya büyük onur: Yılın en iyisi seçildi

13:4117/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sarunas Jasikevicius
Sarunas Jasikevicius

THY Euroleague 2024-25 sezonunda yılın koçu Fenerbahçe Beko baş antrenörü Saras Jasikevicius seçildi. Ödüle layık görülen Litvanyalı çalıştırıcı bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.

Fenerbahçe koçu Sarunas Jasikevicius, 2024-25 sezonu EuroLeague'de baş antrenörlük yapan meslektaşları tarafından sezonun en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.


Sarı-lacivertliler normal sezonunda çok sayıda sakatlığa rağmen 23-11'lik bir galibiyet serisi yakalayarak ikinci sırada tamamladı ve play-off'ta Paris Basket ile eşleşti.


Litvanyalı çalıştırıcı, EuroLeague'i oyuncu olarak kazanan ve daha sonra ligin en iyi teknik direktörü seçilen ilk kişi oldu.





#THY Euroleague
#Sarunas Jasikevicius
#Fenerbahçe Beko
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Faiz artarsa dolar ve altın fiyatı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?