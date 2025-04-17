EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya büyük onur: Yılın en iyisi seçildi

Fenerbahçe koçu Sarunas Jasikevicius, 2024-25 sezonu EuroLeague'de baş antrenörlük yapan meslektaşları tarafından sezonun en iyi teknik direktör ödülüne layık görüldü.

Sarı-lacivertliler normal sezonunda çok sayıda sakatlığa rağmen 23-11'lik bir galibiyet serisi yakalayarak ikinci sırada tamamladı ve play-off'ta Paris Basket ile eşleşti.