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THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi savunma oyuncusu seçildi

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi savunma oyuncusu seçildi

20:0416/04/2025, Çarşamba
AA
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Bayern Münih forması giyen Nick Weiler-Babb.
Bayern Münih forması giyen Nick Weiler-Babb.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde başantrenörlerin katıldığı oylamada 2024-2025 sezonunun en iyi savunma oyuncusu seçildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih forması giyen Nick Weiler-Babb, 2024-2025 sezonunun en iyi savunma oyuncusu seçildi.


THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyuncu, turnuvada yer alan takımların başantrenörlerin katıldığı oylamada; Walter Tavares (Real Madrid), Alpha Diallo (AS Monaco), Jerian Grant (Panathinaikos AKTOR) ve Thomas Walkup'u (Olympiakos) geride bıraktı.


Kariyerinde ilk kez, sezonun en iyi savunmacısı seçilen Weiler-Babb, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 33 maçta; 8,4 sayı, 4,2 ribaunt ve 5 asist ortalamalarıyla oynadı.


Alexander Gomelskiy Yılın Antrenörü Ödülü, sezonun en iyi beşi ve MVP'si ise gelecek günlerde açıklanacak.




#THY Avrupa Ligi
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