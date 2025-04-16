NBA play-in'de Warriors Butler ve Curry'nin üstün performansıyla Grizzlies'i yendi

Chase Center'daki karşılaşmada Warriors'ın tecrübeli yıldızlarından 35 yaşındaki Butler, 38 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynarken, 37 yaşındaki takım arkadaşı Curry, 37 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistlik katkı sağladı. Grizzlies'ten Desmond Bane'in 30 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistlik performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.