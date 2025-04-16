Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
NBA play-in'de Warriors Butler ve Curry'nin üstün performansıyla Grizzlies'i yendi

NBA play-in'de Warriors Butler ve Curry'nin üstün performansıyla Grizzlies'i yendi

09:4216/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Stephen Curry
Stephen Curry

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in turunda Golden State Warriors, Jimmy Butler ve Stephen Curry'nin üstün performansıyla Memphis Grizzlies'i 121-116 yendi.

Chase Center'daki karşılaşmada Warriors'ın tecrübeli yıldızlarından 35 yaşındaki Butler, 38 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynarken, 37 yaşındaki takım arkadaşı Curry, 37 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistlik katkı sağladı. Grizzlies'ten Desmond Bane'in 30 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistlik performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.


Bu sonuçla Warriors, Batı Konferansı play-off turunda milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın rakibi oldu.


Orlando Magic, play-off'a kaldı ve Boston Celtics ile eşleşti

NBA'de gecenin bir başka play-in eşleşmesinde Orlando Magic, Atlanta Hawks'ı 120-95 yenerek play-off'a kaldı. Kia Center'daki müsabakada Magic'ten Cole Anthony, rakip potaya bıraktığı 26 sayıyla takımının en skoreri olurken, takım arkadaşı Franz Wagner 13 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.


Atlanta Hawks, yıldız oyuncusu Trae Young'ın 28 sayısına rağmen sahadan mağlup ayrıldı. Magic, Doğu Konferansı play-off turunda son şampiyon Boston Celtics ile karşılaşacak.

#NBA play-in
#Orlando Magic
#Stephen Curry
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ortadoğu'nun en güçlü ordusu belli oldu! Türkiye bu yıl da listeye damga vurdu