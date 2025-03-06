FENERBAHÇE - RANGERS CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Rangers'ı konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Rangers maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmasında İskoçya temsilcisi Rangers ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesi avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.