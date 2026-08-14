Fenerbahçe resmen açıkladı: Yollarımız ayrılmıştır
16:23, 14/08/2026, CumaG: Güncelleme: 16:27, 14/08/2026, Cuma
AA
Fenerbahçe ayrılığı resmi internet sitesinden duyurdu.
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcusu Fred ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe'de Fred ayrılığı resmiyet kazandı. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos ile yollarını ayırmıştır.
2023-24 sezonundan bu yana çubuklu formamızı başarıyla taşıyan Fred Santos’a, kulübümüze verdiği tüm emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.
Yolun açık olsun, Frederico Rodrigues de Paula Santos."
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Başlıklar :FenerbahçeFredFutbol
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