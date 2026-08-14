Fenerbahçe TFF'ye başvuracak: Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelenecek mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa devi Lyon ile kritik iki maça çıkacak olan Fenerbahçe, yoğun fikstür yoğunluğunu hafifletmek adına harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan Konyaspor mücadelesinin ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, yoğun maç trafiği nedeniyle harekete geçti.
Sarı-lacivertlilerin 22 Ağustos'ta oynanması planlanan Konyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunacağı belirtildi.
LYON MAÇLARININ ARASINA GELİYOR
Fenerbahçe, 15 Ağustos'ta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 18 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u konuk edecek.
İsmail Kartal'ın ekibi, 22 Ağustos'ta Konyaspor'u ağırladıktan yalnızca dört gün sonra, 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da Lyon ile rövanş maçına çıkacak.
Fenerbahçe'nin yoğun fikstürü 30 Ağustos'ta oynanacak Samsunspor deplasmanıyla devam edecek.
KONYASPOR DA SICAK BAKIYOR
Sarı-lacivertli yönetimin, Konyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin daha önce Gençlerbirliği maçı için erteleme talebinde bulunduklarını ancak bu başvurunun kabul edilmediğini açıklamıştı.
Öte yandan Konyaspor'un da Fenerbahçe'nin erteleme talebine sıcak baktığı öne sürüldü.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.