Fenerbahçe-Rizespor (CANLI)

İki ekip Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Rizespor'u ağırlıyor.
Ligde 6, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 7 olmak üzere toplam 13 maçının hepsini kazanan sarı-lacivertliler, bu serisini sürdürerek liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri almak istiyor.
Maçın 11'leri
Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.
Rizespor:
Gökhan, Taha, Attila, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev
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2 saat önce