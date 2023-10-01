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Spor

Fenerbahçe-Rizespor (CANLI)

Bu sezon kayıpsız yoluna devam eden Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

15:02 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İki ekip Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

İki ekip Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Rizespor'u ağırlıyor.


Ligde 6, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri ve grup aşamasında 7 olmak üzere toplam 13 maçının hepsini kazanan sarı-lacivertliler, bu serisini sürdürerek liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri almak istiyor.



Maçın 11'leri
Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.
Rizespor:
Gökhan, Taha, Attila, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev


#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Rizespor
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