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Fenerbahçe Safiport EuroLeague finalinde kaybetti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague finalinde Sopron Basket'e 60-55 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler dördüncü kez finalde kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Safiport EuroLeague finalinde kaybetti
Karşılaşmadan bir kare

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu. Sopron Basket, Fegyverneky'nin skorer oyunuyla ön plana çıktığı ilk çeyreğe 12-0'lık seriyle başladı. Macaristan temsilcisi, sarı-lacivertlilerin ilk 8 dakika sayı üretemediği ilk periyodu 16-6 önde bitirdi.

İki takımın da sert savunmalarıyla kolay basket imkanı tanımadığı ve çok sayıda top kaybı yaptığı ikinci periyodun ardından devre arasına Sopron Basket'in 29-19 üstünlüğüyle gidildi. Fenerbahçe Safiport, Olcay Çakır Turgut'un üst üste bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 33-32. Üçüncü çeyreğin sonu karşılıklı üç sayılık isabetlere sahne oldu ve Sopron Basket, final periyoduna 45-38'lik skor avantajıyla girdi.

Sarı-lacivertlilerin Zahui ve Iagupova ile sayı bulduğu dördüncü çeyrekte Macaristan ekibi ise January ile skor üretti. Son bölümlerde üst üste kullandığı üç sayılık atışları kaçıran sarı-lacivertliler, skoru eşitleme şansından yararlanamadı ve Sopron Basket mücadeleden 60-55 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

  • Sopron Basket'te Williams, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Safiport'ta Iagupova'nın 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
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