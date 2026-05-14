Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı: Milli maç nedeniyle seçim tarihi değişti mi?

Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor. Bu kurul öncesinde seçim tarihi de açıklandı. 1 Haziran 2026 Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda A Milli Takım’ın hazırlık maçı oynanacak.

Fenerbahçe'de seçim ne zaman?

Bu maç nedeniyle, seçim tarihinin değişebileceği ifade edilmişti. Fakat Fenerbahçe’de seçim tarihi değişmedi. Fenerbahçe, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 6-7 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde, saat 10.00’da, Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.