Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı: Milli maç nedeniyle seçim tarihi değişti mi?

09:2814/05/2026, Perşembe
Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul yapacak
Fenerbahçe’de gözler olağanüstü seçimli genel kurula çevrilmişti. Sarı lacivertli takımda seçim tarihi de resmi olarak açıklandı. Peki Fenerbahçe'de seçim ne zaman?

Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor. Bu kurul öncesinde seçim tarihi de açıklandı. 1 Haziran 2026 Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda A Milli Takım’ın hazırlık maçı oynanacak.

Fenerbahçe'de seçim ne zaman?

Bu maç nedeniyle, seçim tarihinin değişebileceği ifade edilmişti. Fakat Fenerbahçe’de seçim tarihi değişmedi. Fenerbahçe, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 6-7 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde, saat 10.00’da, Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısı 44.741’dir."








