Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2-0’ın rövanşında Kadıköy’de İspanyol temsilcisi Sevilla’yı konuk etti. Mücadeleye sürpriz bir kadro ile başlayan sarı-lacivertliler de Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Arda Güler ilk 11’de görev aldı. Karşılaşmaya taraftarının desteğini de alarak başlayan Fenerbahçe, ön alan baskısıyla pozisyonlar bulmayı denedi. Sık sık savunma arkasına koşular yapan Valencia ve Batshuayi tempoyu arttırdı. Sevilla ise tempoyu düşürmeye çalışırken, kontra ataklarla pozisyonlar üretti. 16. dakikada Batshuayi sakatlanırken, onun yerine Joshua King oyuna dahil oldu. İlk yarı pozisyon olarak kısır geçerken, 37. dakikada Fenerbahçe uzun sekansta paslaşmaların sonucunda sağ kanatta topla Ferdi’yi buluşturdu. Ferdi’nin ortasına Telles’in elle müdahalesi sonucunda temsilcimiz, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

41. dakikada topun başına geçen Enner Valencia skoru 1-0’a getirdi. Bu golden bir dakika sonra net bir pozisyona daha giren sarı- lacivertliler, topu ağlara gönderemedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe’de önce Arda Güler’in ceza sahası dışından şutu, bir dakika sonra da Joshua King’in vuruşu dışarı gitti. Sevilla kalecisi Dmitrovic’in maçın başından beri oyunu soğutmak için topları geç kullanması tribünlerde tepkilere neden oldu. 55. dakikada tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun bir süre dururken, stadyumda anons yapıldı. Üst üste net pozisyonlara giren temsilcimiz gol çıkartamayınca, rakibini 1-0 yenmesine rağmen Avrupa’ya veda etti.