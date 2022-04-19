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Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında tarihe geçti

Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı maçta bir ilk yaşandı. Sarı lacivertlilerin Ocak ayında kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural, ilk defa Fenerbahçe A Takımı formasını giydi. Vural, sarı lacivertlilerin A takımında forma giymiş en genç futbolcu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında tarihe geçti
İsak Vural - Fenerbahçe

Fenerbahçe, 'barış' maçında Kadıköy'de Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler mücadeleden 1-0 galip ayrılırken mücadelede forma giyen 15 yaşındaki İsak Vural tarihe geçti.

Ocak ayında Benfica'nın altyapısından transfer edilen Vural, sarı lacivertlilerin A takımında forma giymiş en genç futbolcu oldu.

  • İsak Vural, bu sezon U19 Süper Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkmıştı.

İsak Vural kimdir?

İsak Vural, 2006'da İsveç'in Stockholm şehrinde doğdu. Henüz küçük yaşlardayken futbola olan ilgisi ve yeteneği fark edilen İsak Vural Sant Cugat FC takımıyla futbola başladı. İsak Vural, ardından İsveç'in köklü takımlarından biri olan Hammarby'nin dikkatini çekti. Vural, Hammarby'e transfer oldu. İshak, kendisini geliştirerek gösterdiği iyi performansla çok sayıda Avrupa kulübün radarına girdi.

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