Trendyol Süper 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kendi evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin golleri dakika (17') Sebastian Szymanski, (42') İrfan Can Kahveci, (68') Aladdin Okumuş(KK) ve (75') Edin Dzeko attı. Sivasspor'un tek golünü ise 50. dakikada Ray Manaj kaydetti.
Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte puanını 37'e yükseltirken tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 15 puanda kaldı.
Sarı-lacivertliler gelecek hafta derbi karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
Fred'in pasında Ferdi Kadıoğlu topu ceza sahası içine doğru koşu yapan Szymanski’ye gönderdi. Polonyalı oyuncu sol çizgiden topu filelerle buluşturdu: 1-0.
Kanat oyuncularının kenar çizgilere basması, Dzeko’nun bağlantı oyunu için orta sahaya gelmesi ve bekler ile 8 numaraların içeriye koşu yapmasıyla birlikte sarı lacivertliler birçok pozisyon yakaladı. 42. dakikada sağ kanatta İrfan Can Kahveci’nin klasik ceza sahası dışı şutuyla birlikte Fenerbahçe skoru 2-0’a getirdi.
50. dakikada sarı lacivertlilerin savunma hatasını iyi değerlendiren Manaj, karşı karşıya pozisyonda farkı bire indirdi: 2-1.
68 ve 75’de Fenerbahçe Edin Dzeko’nun attığı gollerle maçın skorunu belirledi: 4-1.
Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Miha Zajc, Sivasspor maçında yer almadı. Milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde Fatih Karagümrük, Avrupa’da Nordsjaelland maçında yer almayan Sloven oyuncu, Sivaaspor karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.
Fenerbahçe’de sakatlıktan kurtulan Fred ile Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçında 11’de yer aldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde İrfan Can Kahveci’ye sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan İrfan Can Kahveci’ye ‘Sen bizim gururumuzsun’ şeklinde tezahüratlarda bulunuldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ülker Stadyumu’na geldi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe-Sivasspor maçını tribünden takip etti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.