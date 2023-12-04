|
Spor

Fenerbahçe-Sivasspor: 4-1 (ÖZET)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri dakika (17') Sebastian Szymanski, (42') İrfan Can Kahveci, (68') Aladdin Okumuş(KK) ve (75') Edin Dzeko attı. Bu sonuçla birlikte puanını 37'e yükselten Fenerbahçe, tekrardan liderliğe yükseldi. Fenerbahçe-Sivasspor maçının özetini haberin içerisinden izleyebilirsiniz.

21:53 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 21:59 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe tekrardan liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe tekrardan liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kendi evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.


Sarı-lacivertlilerin golleri dakika (17') Sebastian Szymanski, (42') İrfan Can Kahveci, (68') Aladdin Okumuş(KK) ve (75') Edin Dzeko attı. Sivasspor'un tek golünü ise 50. dakikada Ray Manaj kaydetti.


Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte puanını 37'e yükseltirken tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 15 puanda kaldı.


Sarı-lacivertliler gelecek hafta derbi karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.




Maçın önemli anları:

Fred'in pasında Ferdi Kadıoğlu topu ceza sahası içine doğru koşu yapan Szymanski’ye gönderdi. Polonyalı oyuncu sol çizgiden topu filelerle buluşturdu: 1-0.


Kanat oyuncularının kenar çizgilere basması, Dzeko’nun bağlantı oyunu için orta sahaya gelmesi ve bekler ile 8 numaraların içeriye koşu yapmasıyla birlikte sarı lacivertliler birçok pozisyon yakaladı. 42. dakikada sağ kanatta İrfan Can Kahveci’nin klasik ceza sahası dışı şutuyla birlikte Fenerbahçe skoru 2-0’a getirdi.


50. dakikada sarı lacivertlilerin savunma hatasını iyi değerlendiren Manaj, karşı karşıya pozisyonda farkı bire indirdi: 2-1.


68 ve 75’de Fenerbahçe Edin Dzeko’nun attığı gollerle maçın skorunu belirledi: 4-1.



Maçtan notlar:
Zajc kadroda yer almadı

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Miha Zajc, Sivasspor maçında yer almadı. Milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde Fatih Karagümrük, Avrupa’da Nordsjaelland maçında yer almayan Sloven oyuncu, Sivaaspor karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.


Fred ve Ferdi 11'de

Fenerbahçe’de sakatlıktan kurtulan Fred ile Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçında 11’de yer aldı.


İrfan Can'a sevgi gösterileri

Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde İrfan Can Kahveci’ye sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan İrfan Can Kahveci’ye ‘Sen bizim gururumuzsun’ şeklinde tezahüratlarda bulunuldu.


Rıza Çalımbay tribünde

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ülker Stadyumu’na geldi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe-Sivasspor maçını tribünden takip etti.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Sarı-lacivertli taraftarlar, Sivasspor maçında da takımlarını yalnız bırakmadı. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.







#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Sivasspor
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin 5 aylık enflasyon zam yeniden şekillendi! TÜİK açıklaması sonrası SSK - Bağ-Kur'luya en düşük...