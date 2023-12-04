Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Fenerbahçeliyim" demeci hakkındaki soruya cevap verdi. Belözoğlu, "Fenerbahçeli olduğumu söylememde bir sakınca yok. Fenerbahçeliyim ama bir gün Fenerbahçe'yle karşılaştığımda hangi takımda olursam olayım, ekmeğini yediğim, benden bir şeyler bekleyen camianın başarısı için çalışırım" diye konuştu.