Büyük plansızlık: Fenerbahçe yeni transferine takım arıyor

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz stoper Steven Caulker’a kulüp arıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, İngiliz stoperi kadroda düşünmezken, yönetime “Satılabilir” raporu verdi.

Erol Bulut istiyor

Sarı-lacivertliler, İngiliz stoperin lisansını da henüz çıkarmadı. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut’un Caulker’in transfer edilmesi yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun Göztepe ile eski kulübü Alanyaspor’un da transfer listesinde olduğu ifade edildi. Ancak bu kulüpler Caulker’ın maaşının bir bölümünün Fenerbahçe tarafından ödenmesini istiyor.

Sarı-lacivertliler sezon başında 500 bin Euro imza parası ödeyerek bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Caulker’ı en az zararla elden çıkarmak istiyor.

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