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Büyük plansızlık: Fenerbahçe yeni transferine takım arıyor

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği Steven Caulker’ı elden çıkarmaya çalışıyor. Sarı-lacivertli yönetim, kısa süre önce imza parası ödeyerek kadrosuna kattığı savunma oyuncusunu en az zararla elden çıkarmanın peşinde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Steven Caulker için takım arıyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını başkan Ali Koç yönetiyor

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz stoper Steven Caulker’a kulüp arıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, İngiliz stoperi kadroda düşünmezken, yönetime “Satılabilir” raporu verdi.

Erol Bulut istiyor

Sarı-lacivertliler, İngiliz stoperin lisansını da henüz çıkarmadı. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut’un Caulker’in transfer edilmesi yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun Göztepe ile eski kulübü Alanyaspor’un da transfer listesinde olduğu ifade edildi. Ancak bu kulüpler Caulker’ın maaşının bir bölümünün Fenerbahçe tarafından ödenmesini istiyor.

  • Sarı-lacivertliler sezon başında 500 bin Euro imza parası ödeyerek bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Caulker’ı en az zararla elden çıkarmak istiyor.

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